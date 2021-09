Wahl in Russland: Probleme bei Online-Stimm-Abgabe?

Die Ergebnisse der Duma-Wahl in Russland ließen länger auf sich warten als geplant. Zum ersten Mal gab es die Online-Stimmabgabe. Deren Ergebnisse konnte die Wahlkommission zumindest in großen Teilen zunächst nicht vorlegen. Es gab aber auch noch mehr Vorwürfe der Manipulation: nicht versiegelte Urnen, in die vorausgefüllte Stimmzettel gekommen sind, Staatsbedienstete, die ihre Stimme im Sinne des Kreml abgeben mussten. Welche Rolle dabei überhaupt die Online-Stimmabgabe spielt, hat SWR Aktuell-Moderator Sebastian Felser mit der ARD-Korrespondentin in Russland, Martha Wilczynski, besprochen.