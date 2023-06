Nach gescheitertem Aufstand: Wie es jetzt mit den Wagner-Söldnern weitergeht

Auch drei Tage nach dem Aufstand der Söldner-Gruppe Wagner in Russland sind noch viele Fragen offen - vor allem über die Zukunft der Truppe. Russlands Präsident Putin hat die Söldner vor die Wahl gestellt: Eintritt in die reguläre russische Armee, Rückkehr zur Familie oder ein Leben in Belarus. Eine Eingliederung ins Militär sei ohne weiteres möglich, sagt Stefan Meister, Russlandexperte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik: "Die Frage ist, ob Wagner-Söldner sich gerne in die russische Armee eingliedern lassen wollen". Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin selbst ist laut dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko in Belarus - dort sei der Söldner-Chef aber nicht sicher, sagt Meister: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass Prigoschin diese ganze Aktion überleben wird."

Warum das Leben des russischen Oligarchen und Söldners Prigoschin in Gefahr ist und welchen Stand er bei seinen Söldnern hat, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem mit Stefan Meister gesprochen.