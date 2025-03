Waffenruhe: So möchte Europa die Ukraine retten

Nach dem Eklat im Weißen Haus versuchen die wichtigsten europäischen Verbündeten Geschlossenheit und Solidarität mit der Ukraine zu zeigen. Am Freitag hatten sich US-Präsident Donald Trump und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor laufenden Kameras ein heftiges Wortgefecht geliefert.

Wie es jetzt weitergehen soll, darüber haben gestern in London Staats- und Regierungschefs aus mehreren Ländern Europas gesprochen. Es ging um eine stärkere militärische Unterstützung der Ukraine - eine "Koalition der Willigen", wie es der britische Premierminister Keir Starmer formulierte.

Waffenruhe in der Ukraine?

Frankreich und Großbritannien schlagen eine einmonatige Waffenruhe in der Ukraine vor. In der Luft, auf See und im Bereich der Infrastruktur, allerdings nicht am Boden und auch nicht in der Ost-Ukraine. Das hat der französische Präsident Emmanuel Macron angekündigt.

Über diesen Vorschlag und die Rolle Europas im Ukraine-Krieg hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit Jürgen Hardt gesprochen, er ist außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Der CDU-Politiker war von 2014 bis 2018 auch transatlantischer Koordinator der damaligen schwarz-roten Bundesregierung.