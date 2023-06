per Mail teilen

Fernwärmegipfel: Wie ein Landkreis in Rheinland-Pfalz mit Wärmenetzen klimafreundlich heizt ++ Großinvestition: Ford eröffnet neues E-Auto-Werk in Köln ++ Tarifkonflikt bei der Bahn: Woche der Entscheidung? ++ Die Credit Suisse ist Geschichte: was der Vollzug der Übernahme durch die UBS bedeutet ++ Börse: Dax mit starkem Wochenstart trotz Zinsentscheidungen.