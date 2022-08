Wärmepumpe für alle? Diese Alternativen gibt es

per Mail teilen

Wer eine Gasheizung zu Hause hat und die eigentlich gegen ein neueres Heizungssystem tauschen will, der schaut wahrscheinlich erstmal auf die Wärmepumpe. Wer aber in einem Altbau wohnt oder einfach sehr wenig Platz hat, der kann möglicherweise gar keine Wärmepumpe installieren lassen. Was dann? Welche Alternativen gibt es zur Wärmepumpe? Muss ich im Notfall eine neue Gasheizung einbauen lassen? Diese Fragen beantwortet Jörg Knapp, Referatsleiter Technik vom Fachverband Sanitär-Heizung-Klima Baden-Württemberg, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.