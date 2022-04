Wärme und Schnee im Wechsel: Europa liegt aktuell zwischen zwei extremen Wetterzonen

per Mail teilen

Viele Menschen haben zurzeit den Eindruck: Das Wetter spielt total verrückt. Erst ist es richtig warm, dann bricht die Temperatur ein und es fällt Schnee bis in die Niederungen. Das liege an enormen Temperaturunterschieden genau über Europa, erklärt der Meteorologe und ARD-Wetterexperte Karsten Schwanke: "Wir haben zur Zeit ein sehr heißes nördliches Afrika. Im Norden der Sahara hatten wir schon 45 Grad. Und in Skandinavien ist immer noch Frost." Diese Temperaturunterschiede würden durch eine starke Tiefdrucktätigkeit ausgeglichen. Und die sei für dieses wechselhafte Wetter verantwortlich. Ob das alles noch zum normalen April-Wetter gehört oder ob hier schon Folgen des Klimawandels spürbar sind, analysiert Schwanke im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.