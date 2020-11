Rheinland-Pfalz bereitet sich darauf vor, die Landtagswahl im März notfalls komplett als Briefwahl zu organisieren. Für den Kommunikationswissenschaftler Frank Brettschneider von der Uni Hohenheim ist das eine gute und sichere Wahlmöglichkeit in Pandemiezeiten. Er verweist dabei auf die bundesweit guten Erfahrungen mit Briefwahl. Negative Effekte sieht er so gut wie keine. So gebe es keine Belege für Wahlbetrug bei der Abstimmung per Brief. Die Wahlbeteiligung sei außerdem tendenziell höher, "weil es insgesamt bequemer wird, an der Wahl teilzunehmen", sagt Brettschneider. Auch bevorzuge oder benachteilige die Briefwahl in Deutschland weder Bevölkerungsgruppen noch Parteien. Wie man aus seiner Sicht die Briefwahl in Deutschland noch einfacher machen könnte, erklärt Frank Brettschneider im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Alina Braun.