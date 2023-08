Wacken-Misere: Die Krisen-Kommunikation in den Griff bekommen

Das berühmte Wacken-Festival ersäuft in Regen und Schlamm und viele Metal-Fans sind völlig frustriert - vor allem diejenigen, die nicht mehr aufs Gelände durften. "Eine unbefriedigende Situation für alle Beteiligten, sowohl für die Gäste als auch das Veranstalter-Team", meint der Kommunikationswissenschaftler Matthias Johannes Bauer in SWR Aktuell. "Diese Frustration muss jetzt eingefangen werden – in der Krisen-Kommunikation gibt es dringenden Handlungsbedarf". Hören Sie im Interview mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex, was der Kommunikationsfachmann mit Blick auf das bevorstehende Techno-Festival Nature One im Hunsrück empfiehlt - falls es auch hier Probleme mit dem Wetter geben sollte.