per Mail teilen

Über 1.900 aktive Vulkane gibt es weltweit - das sind solche, die entweder im Moment aktiv sind oder in den letzten 10.000 Jahren irgendwann ein- oder mehrmals ausgebrochen sind. Die meisten verhalten sich weitgehend ruhig, doch das kann sich jederzeit ändern. "Einen Vulkan-Ausbruch zu erleben, ist eine elementare Erfahrung“, sagt der Vulkan-Experte Marc Szeglat im Gespräch mit Petra Waldvogel. "Sie zerstören und erschaffen. Nirgendwo sonst kommt man Leben und Tod so nah wie an einem Vulkan.“