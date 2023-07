Vulkanausbruch auf Island: Droht Flugchaos wie beim Eyjafjallajökull?

Auf Island ist gestern ein Vulkan ausgebrochen. Droht uns jetzt wieder ein Flugchaos wegen Vulkanasche in der Luft wie 2010 beim Eyjafjallajökull? Der Vulkanforscher Joachim Ritter vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT), hält das nicht für wahrscheinlich. "In den letzten beiden Jahren hat es ähnliche Eruptionen wie diese gegeben und auch die haben sich nicht zu einem größeren Ausbruch entwickelt“, so Ritter. Außerdem seien die Umstände anders als beim Ausbruch des Eyjafjallajökull im Jahr 2010. "Damals gab es am Vulkan ungewöhnlich viel Gletscherwasser, das hat zu viel Wasserdampf und damit auch zu der gefährlichen Asche geführt, die in der Luft war. Diese Menge Gletscherwasser fehlt diesmal“, erklärt Ritter. Wie es um die "schlafenden“ Vulkane in der Eifel steht, berichtet Ritter im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph.