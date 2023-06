Vorwürfe gegen Rammstein-Team: "Aussage steht gegen Aussage"

Gegen das Umfeld des Rammstein-Sängers Till Lindemann gibt es Missbrauchs- und Drogen-Vorwürfe. Mehrere Frauen haben diese Medien gegenüber geäußert. Was würde die Justiz dazu sagen, wenn es zu Ermittlungen käme? "Schwierig! Es steht Aussage gegen Aussage und letztlich muss bewertet werden, wem man mehr glaubt", sagt Mirko Laudon, Fachanwalt für Strafrecht in Hamburg. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph sagte Laudon weiter, speziell geschulte psychologische Gutachter seien in der Lage, wahre von unwahren Aussagen zu unterscheiden. "Dennoch ist die Gefahr groß, dass man falsch bewertet". Hören Sie im Audio, wie Ermittlungen in solchen Fällen laufen können und welche Strafen bei bewussten Falsch-Aussagen möglich sind.