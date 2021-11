Vorfahrt für Bus, Bahn und Bike: Wie gelingt die Verkehrswende?

PKW-Rekord in Deutschland: Noch nie waren in Deutschland so viele Autos gemeldet – mehr als 48 Millionen Fahrzeuge zählten die Statistiker Anfang dieses Jahres. Dabei sind die meisten Autos Dreckschleudern und Klimakiller. Der Verkehr ist einer der größten Verursacher von Treibhausgasen in Deutschland. Gleichzeitig gilt das eigene und jederzeit verfügbare Auto nach wie vor als Symbol von Freiheit und unbegrenzter individueller Mobilität. Ist weniger Auto trotzdem möglich? Und wie machen wir Busse und Bahnen attraktiver? Antworten darauf in SWR Aktuell Kontext mit Marion Theis.