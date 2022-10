per Mail teilen

Einigung bei den Tarifverhandlungen in der Chemiebranche ++ EU-Kommission will Gaspreise nicht deckeln, aber mehr Zusammenarbeit unter den Ländern beim Einkauf ++ EnBW sieht sich für Weiterbetrieb des eigenen Atomkraftwerks für gerüstet ++ EuGH spricht sich für Schutz der Mitbestimmung bei europäischen Unternehmen aus ++ Baden-Württemberg will grün investieren, aber grüne Investitionen sind nicht immer grün ++ Der DAX positiv gestimmt nach Scholz-Ankündigung ++