Vor Unionsanträgen zur Migration: "Kompromisslosigkeit geht unter Demokraten nicht"

An diesem Mittwoch will die Union den Bundestag über Anträge für mehr Härte in der Migrationspolitik abstimmen lassen. Die AfD könnte dabei für die nötige Mehrheit sorgen. Davor warnen Bundeskanzler Scholz und mehrere SPD-Ministerpräsidenten in einem offenen Brief an ihre Unionskollegen. Sie werben dafür, gemeinsam für mehr Sicherheit zu sorgen. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) sagte in SWR Aktuell, die demokratischen Parteien seien nach dem Anschlag von Aschaffenburg in einer herausfordernden Lage: „Wir haben in der demokratischen Mitte eine besondere Verantwortung, das Thema Migration gut zu organisieren. Das sei bei allen parteipolitischen Unterschieden Teil der demokratischen Kultur. "Das ist, was mich persönlich irritiert: wenn ein Kanzlerkandidat der Union, wie Herr Merz, sagt, er wird keine Kompromisse eingehen." Das sei in demokratischen Verfassungen "einfach nicht möglich." Die Ministerpräsidenten der Länder haben nach Ansicht Schweitzers ein "eigenes politisches Gewicht", es sei ihnen immer wieder gelungen, "parteiübergreifend Kompromisse zu finden." Das sei der Grund, warum die SPD-Ministerpräsidenten den offenen Brief geschrieben hätten und nicht die SPD-Parteiführung, sagte Schweitzer im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Gerhard Leitner.