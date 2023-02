Vor EU-Gipfel: Was sich beim Thema Asyl ändern muss

Die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union steckt in einer Sackgasse, findet der Migrationsforscher Gerald Knaus. Er hält die gemeinsame Asylpolitik der 27 Mitgliedsstaaten für gescheitert und kritisiert den "Zusammenbruch der Rechtsstaatlichkeit, weil EU-Recht von manchen Mitgliedern an den Grenzen systematisch verletzt wird." Vor dem EU-Gipfel spricht sich Knaus deshalb für eine Zusammenarbeit Deutschlands mit den Staaten der Europäischen Union aus, die auf einen humanen Umgang mit Flüchtlingen setzten. Die drei folgenden Fragen seien dabei entscheidend: "Wie schafft es Deutschland, dass ausreisepflichtige Straftäter in den nächsten zwei Jahren tatsächlich rückgeführt werden können? Wie schafft man es, dass reguläre Migration, die nicht über Schlepper läuft, zu organisieren? Wie schafft man es, dass die Partner, die wir dafür brauchen, Interesse haben, mit uns zusammenzuarbeiten?" Antworten ließen sich leichter in einer Kooperation von Staaten als im Rahmen der gesamten EU finden.

Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern listet der Migrationsforscher ebenfalls die ungleiche Verteilung von Flüchtlingen in der Europäischen Union auf.