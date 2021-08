Nach einer neuen Umfrage ist die SPD zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder stärkste politische Kraft in Deutschland. Das Meinungsforschungsinstitut forsa gibt an, die Sozialdemokraten hätten die Union überholt, mit 23 Prozent vor 22 Prozent der Stimmen. Am meisten überrascht dürfte die SPD selbst sein: Unterbrochen von einem kurzen Martin Schulz-Hoch kommt die Partei seit Jahren nicht aus dem Umfragekeller.

Marc Debus, Politikwissenschaftler und Parteienforscher an der Universität Mannheim, erklärt im Interview mit SWR Aktuell-Moderatorin Constance Schirra, was diesmal anders ist.