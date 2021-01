per Mail teilen

Vor den für morgen geplanten Beratungen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Merkel hat sich die Virologin Ulrike Protzer in SWR Aktuell skeptisch zum Vorschlag einer bundesweit geltenden nächtlichen Ausgangssperre geäußert. "Das ist eine politische Entscheidung", sagte die Direktorin des Instituts für Virologie an der TU München. Virologisch seien die Vorteile schwer zu beurteilen. "Wichtig ist, zu verstehen, dass wir es sind, die dieses Virus spazieren tragen. Ob man das nachts oder tags tut, danach fragt dieses Virus nicht." Wichtig sei es deshalb, Abstand einzuhalten und einen ausreichenden Mund- und Nasenschutz zu tragen. Derzeit sei Deutschland auf dem richtigen Weg. "Ich denke, dass man die Maßnahmen erstmal so beibehalten könnte, ohne weiter zu verstärken." Warum die Virologin dafür ist, bei einer möglichen Verschärfung der Maskenpflicht neben den FFP2-Masken auch die leichteren OP-Masken zu erlauben, hat Ulrike Protzer SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem gesagt.