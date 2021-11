Vor Beginn des Freiburger Weihnachtsmarktes: Wie die Corona-3G- oder 2G-Regel kontrolliert wird

In Freiburg beginnt am kommenden Donnerstag der Weihnachtsmarkt. Der Veranstalter, die Freiburg Wirtschaft, Touristik und Messe wird die 3G- oder 2G-Regeln anwenden - je nachdem, ob in Baden-Württemberg die Corona-Warnstufe- oder die Corona-Alarmstufe gilt. Die Einhaltung der Vorgaben würden sogenannte Scouts kontrollieren, sagt Geschäftsführer Daniel Strowitzki. "Sobald die Überprüfung vorgenommen wurde, erhält die Person einen Nachweis in Form eines Armbändchens. Das muss unaufgefordert bei einer Bestellung gezeigt werden, um darzustellen: Ich bin geprüft worden, bei mir ist alles in Ordnung und ich darf jetzt diesen Glühwein trinken oder diese Wurst essen."

Allerdings könnte es sein, dass sich der Freiburger Weihnachtsmarkt wegen der stark steigenden 7-Tage-Inzidenz auf eine 2G Plus-Regel einstellen muss. Dann müssten Geimpfte und Genesene zusätzlich noch ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen. Was das bedeuten würde, erläutert Daniel Strowitzki im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Dagmar Freudenreich.