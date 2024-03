Von der Leyen-Kandidatur für 2. Amtszeit: "EVP hat keine Alternative"

Ursula von der Leyen ist offiziell Kandidatin der europäischen Parteienfamilie EVP für eine zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission. Für Josef Janning, EU-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, ist das keine Überraschung. "Es gibt im Moment keine Alternative zu ihr. Die EVP stellt ja gerade im Rat der Europäischen Union nicht die Mehrheit der Regierungen. Und man hat jetzt mit ihr eine Figur an der Spitze, die ausstrahlt und auch für die EVP wirken kann", so Janning im SWR. Ihre Chancen schätzt der EU-Experte als gut ein: "Sie hat in den vergangenen Jahren doch einiges gemacht, um im Parlament wahrgenommen zu werden als eine Präsidentin, die sich dem Parlament verpflichtet fühlt und das wird ihr helfen." Wie sich das Agieren von Ursula von der Leyen in den vergangenen Jahren geändert hat, erklärt Janning im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Arne Wiechern.