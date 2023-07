Von der hellen und dunklen Seite der Macht: Wie lässt sich Computer-Hacking lernen?

Computer-Hacking hat was von Star Wars: Bei Star Wars gibt es die Jedi und die Sith – die einen gehören zur hellen, die anderen zur dunklen Seite der Macht - derselben Macht, um genau zu sein. So ähnlich ist es auch hier. Konstruktive und böswillige Hacker bedienen sich technisch gesehen derselben "Macht", also denselben Methoden. Karla Pizzi gehört zu den Jedi-Rittern unter den Hackerinnen und Hackern. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Vereins Nachwuchsförderung IT-Sicherheit und der veranstaltet die "Cyber Security Challenge Germany" in Ulm. Anfang Juli ist das Finale dieses Wettbewerbs, bei dem 24 Nachwuchstalente sich in einem zweimonatigen Online-Wettbewerb im März und April dafür qualifiziert haben. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen erklärt sie, wie sie trotz der Verlockungen des Geldes junge Hackerinnen und Hacker von der hellen Seite der Macht überzeugen will – und was es überhaupt braucht, um sich dieses Spezialwissen anzueignen.