Von der Antarktis ins Ahrtal - Revolutionärin der Klimawissenschaft

Die Klimaexpertin Friederike Otto, die am Grantham Institute des Imperial College in London lehrt und forscht gilt als Revolutionärin der Klimawissenschaft. Die Physikerin hat die Erderwärmung im Wetter entdeckt und wurde dafür in den Forschungs-Olymp aufgenommen. Sie steht auf der diesjährigen Liste des Fachmagazins "Nature" mit den zehn Menschen, die die Wissenschaft 2021 maßgeblich geprägt haben. Mit ihr hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch im Rahmen unserer Serie "Ich krieg‘ die Krise - aber nicht nur" gesprochen.