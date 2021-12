Vom Weihnachtszauber und anderen heiligen Zeiten

In der Weihnachtszeit ticken in Deutschland die Uhren anders als sonst. Die Innenstädte sind geschmückt, überall blinken Lichter, im Radio laufen Weihnachtslieder. Es ist eine ganz besondere Atmosphäre. In SWR Aktuell Mondial erzählen die jüdische Religionslehrerin Susanne Benizri aus Mannheim, die Karlsruher Islamwissenschaftlerin Derya Sahan und der Pastoralreferent aus Mainz, Aaron Torner, wie sie diese Zeit erleben. Claudia Bathe und Cüneyt Özadali unterhalten sich mit ihnen auch darüber, welche besonders besinnlichen Feste und heiligen Zeiten es in den jeweiligen Religionen gibt und mit welchen Ritualen und Traditionen sie gefeiert werden.