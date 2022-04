Volkshochschulen-Verband: Nachfrage nach Deutsch-Kursen explodiert

per Mail teilen

Vor dem Krieg in der Ukraine flüchten hunderttausende Frauen und Kinder. Nicht alle von ihnen haben Deutsch gelernt. Entsprechend groß ist die Nachfrage an den Volkshochschulen nach Deutsch-Kursen: "Die Nachfrage ist explodiert", beschreibt Ute Friedrich die Situation. Die Direktorin des Verbands der Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz sagte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich, dass die Einrichtungen kaum noch nachkommen würden. Man sei jedoch mit Hochdruck daran, die Angebote auszuweiten.