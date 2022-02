Warum die Kunsthalle in Karlsruhe trotz geschlossener Türen quicklebendig ist.

Museumsarbeit unter ganz anderen Vorzeichen. Das erlebt gerade die Staatliche Kunsthalle in Karlsruhe. Wegen Umbau- und Neubauarbeiten ist sie für mindestens sechs Jahre geschlossen. Trotzdem ist eines der größten und bedeutendsten Museen in Baden-Württemberg so lebendig wie eh und je. mehr...