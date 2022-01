Selbst im Inneren von Schutzgebieten findet sich eine Mischung zahlreicher Pestizide in Insekten. Im Gespräch dazu einer der Autoren einer gerade erschienenen Studie, der Ökotoxikologe Carsten Brühl von der Uni Koblenz-Landau. Ausserdem in der Sendung: Waldzustand in Rheinland-Pfalz, Tunnel für radioaktives Wasser beim AKW in Fukushima, neues Solarkataster in Baden-Württemberg und: neues von Süßkartoffel und Quagga-Muscheln. Eine Sendung von Axel Weiß. mehr...