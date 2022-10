per Mail teilen

Es geht um die Landflucht vieler Vogelarten – sie wandern nämlich ab in die Städte. Darüber hat die Biologin Caroline Link ein Buch geschrieben, „Wanderer zwischen den Welten – was Vögel in Städten erzählen“ (Berlin Verlag).

Wir stellen Ihnen den Vogel des Jahres vor - das Braunkehlchen - und wir berichten von Wäldern auf der Erde und - unter der Meeresoberfläche!

Eine Sendung von Elke Klingenschmitt,

27. Oktober 2022