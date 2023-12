Mit Virtual Reality ins alte Ägypten

Virtuelle Realität - kurz VR - verbinden viele mit Gaming. Sie spielt mittlerweile aber nicht mehr nur für die Unterhaltungsbranche eine Rolle. Längst wird in der virtuellen Realität auch schon geschult, geforscht und gearbeitet. Eine besondere Anwendung von VR kann man im Moment in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart erleben. Dort geht es auf einer Ausstellung in das alte Ägypten von König Tutanchamun. Nepomuk Schessl, Geschäftsführer bei Alegria Exhibition, dem Präsentator der Ausstellung, versucht, damit nicht nur junge Menschen anzusprechen: "Wir wenden uns an alle. Denn auf diese Art und Weise das alte Ägypten erlebbar zu machen, hat einen ganz eigenen Wert - nicht nur für Junge." Was die Besucher in Stuttgart erwartet, verrät Schessl im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Simon Dörr.