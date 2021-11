Virologin Protzer: Politik sollte Impf-Pflicht in bestimmten Bereichen überlegen

Die vierte Corona-Welle trifft Deutschland gerade mit voller Wucht. Bei den Neuinfektionen meldet das Robert Koch-Institut heute früh mit 37.120 Fällen einen neuen Höchststand. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz springt auf 169,9. Dass dringend etwas getan werden muss, das wissen auch die Gesundheitsminister und -ministerinnen von Bund und Ländern, die heute ihre Beratungen im bayerischen Lindau fortsetzen. Welche Maßnahmen jetzt aus medizinischer Sicht notwendig sind, damit die Corona-Pandemie im bevorstehenden Winter nicht außer Kontrolle gerät, hat die Münchener Virologin Professor Ulrike Protzer im SWR-Aktuell-Gespräch mit Andreas Böhnisch erklärt.

SWR: Brauchen wir eine allgemeine Impfpflicht, so wie es 57 Prozent der Befragten im neuen ARD-Deutschlandtrend befürworten?

Es ist jetzt endlich eine politische Entscheidung. Ich glaube nicht, dass man eine Impfpflicht für alle braucht. Aber in bestimmten Bereichen muss die Politik sich das sicherlich überlegen.

Es gibt einen Vorschlag aus Baden-Württemberg von Gesundheitsminister Manne Lucha. Er ist für eine Corona-Impfpflicht für das Pflegepersonal. Was sagen Sie dazu?

Das Pflegepersonal ist natürlich in einer besonderen Situation. Es geht ja bei der Impfpflicht immer um einen Punkt, das ist der Individualschutz, der Eigenschutz, der ist in dem Fall, würde ich mal sagen nicht vorrangig, sondern in dem Fall ist die Fürsorgepflicht für diejenigen, die mir anvertraut sind, sehr wichtig. Und da muss die Politik sich sicherlich Gedanken darüber machen, inwieweit diese Fürsorgepflicht besser eingehalten ist, wenn alle geimpft sind. Das ist wahrscheinlich relativ unstrittig. Und inwieweit man das durchsetzen will, dass man das kann, haben uns andere Länder ja vorgemacht wie Spanien, Frankreich, Italien, wo das überall schon gilt.

Spahn: Testpflicht für Pflegepersonal notfalls per Bundesgesetz

Die Debatte, wie ältere Menschen besser vor einer Covid-19 Erkrankung geschützt werden können, wird nun gerade durch mehrere Todesfälle in Seniorenheim befeuert. Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist klar dafür, dass es eine Testpflicht für das Pflegepersonal geben soll. So hat er sich gestern Abend in den ARD Tagesthemen geäußert:

"Es gibt viele Bundesländer, in denen es eine verpflichtende Testung gibt, aber noch nicht in allen. Und ich werde jetzt hier einmal mehr bei meinen Kolleginnen und Kollegen in den Ländern dafür werben. Wenn das nicht gelingt, werde ich beim Parlament dafür werben, dass wir im Bundesgesetz, im Infektionsschutzgesetz, eine verpflichtende Testung für Pflegeeinrichtungen - und zwar für geimpftes und für genesenes Personal genauso wie für ungeimpftes einführen, dann per Bundesgesetz!"

SWR: Wieviel bringt denn eine solche Regelung, wenn sie eingeführt wird, aus medizinischer Sicht?

"Man kann das Virus nicht wegtesten."

Das ganz große Problem ist ja, dass man dieses Virus nicht wegtesten kann. Man kann es nur abhalten, einmal, indem man ein gutes Immunsystem hat und nicht infiziert wird, zum anderen, indem man Hygienemaßnahmen einhält. Die Testung ist letztendlich so ein Seitenpfad, den man dann eingeht.

Ein "Seitenpfad", sagen Sie. Das ist aber doch wahrscheinlich ein ganz sinnvoller. Oder?

Wenn man die anderen Maßnahmen nicht konsequent durchzieht, dann hilft einem die Testung natürlich schon. Aber das Problem ist: Ich müsste ja jeden jeden Tag testen, um sicher zu sein, dass er nicht infektiös ist. Denn ich bin halt gerade ganz am Anfang einer Infektion derjenige, der das Virus am stärksten verbreitet. Und das erwische ich mit einer Testung oft einfach zu spät.

Sie machen uns jetzt gerade wenig Hoffnung, die vierte Welle tatsächlich zu brechen im bevorstehenden Winter. Was kann denn aus ihrer Perspektive getan werden, damit es nicht wieder so schlimm wird wie im vergangenen Jahr?

Situation ist besser dank der Impfungen

Ich glaube, wir sind in einer deutlich besseren Situation, weil wir viele Menschen jetzt schon geimpft haben. Und die werden einfach nicht mehr so schwer krank, wenn man es schafft, die Booster-Impfungen bei denen, die einfach jetzt schon sehr lang her geimpft sind, rasch durchzuziehen. Wir wissen von fast allen Impfungen, dass eine dritte Impfung einfach notwendig ist, um das gut aufrechtzuerhalten. Und da ist es jetzt höchste Eisenbahn gerade für die, die eben im Dezember, Januar, Februar schon geimpft worden sind.

"Maßnahmen, die wir alle gelernt haben, reaktivieren."

Der zweite Punkt, der sicher wichtig ist, wir müssen uns einfach wieder daran erinnern: Wie hält man denn dieses Virus ab? Mit den Maßnahmen, die wir alle gelernt haben, mit Maske tragen, mit Abstand halten, mit dem Vermeidung von Menschenansammlungen in Innenräumen. Das sind eben Dinge, die wir jetzt einfach wieder aktivieren müssen, ohne dass man jetzt gleich in einen Lockdown gehen muss oder die Schulen schließen muss - ich glaube, das ist nicht notwendig. Aber die ganz normalen Maßnahmen, die wir eigentlich alle kennen, die müssen wir halt reaktivieren.