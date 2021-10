Virologe: Über 60-jährige sind weiterhin besonders Corona-gefährdet

per Mail teilen

Für den Virologen Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin sind vor allem ältere Menschen weiterhin besonders gefährdet an Covid-19 zu erkranken. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Albrecht Ziegler sagte Schmidt-Chanasit, es werde auch in diesem Herbst und Winter nicht um Kinder und Jugendliche gehen. Vielmehr würden die über 60-Jährigen "die Lage auf den Intensivstationen bestimmen." Welche Maßnahmen der Virologe für Sinnvoll hält, um das Infektionsgeschehen gegen das Coronavirus einzudämmen, sagt er ebenfalls in dem SWR Aktuell-Gespräch.