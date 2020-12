Bayern will das Corona-Virus nun noch wirkungsvoller bekämpfen, mit einem 10-Punkte-Plan. Das soll der Landtag am Dienst beschließen, ab Mittwoch sollen die neuen Regeln gelten. Dazu gehören Ausgangsbeschränkungen für das ganze Bundesland, nächtliche Ausgangssperren in Hotspots sowie Distanz- und Wechselunterricht in den Schulen. Ob das den Durchbruch bringen kann, das hat SWR-Aktuell-Moderatorin Alina Braun Dr. Martin Stürmer gefragt, er ist Virologe und wissenschaftlicher Leiter des IMD-Labors in Frankfurt.