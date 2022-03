Virologe Stürmer: Skeptisch, ob uns Omikron in die Corona-Endemie führt.

per Mail teilen

Weil weltweit die Corona-Neuinfektionen zurückgehen, streicht das Robert-Koch-Institut alle Länder von der Liste der Hochrisikogebiete. Der Virologe Martin Stürmer vom IMD Labor in Frankfurt sprach in SWR Aktuell von einer Nachricht, die in den aktuellen Trend passe, "obwohl es die Zahlen meiner Meinung nach noch gar nicht hergeben." Der Virologe schätzt die Auswirkung der Entscheidung auf das Infektionsgeschehen als gering ein. Warum er weiterhin zur Zurückhaltung bei Lockerungen rät, darüber hat Martin Stürmer mit SWR Aktuell-Moderator Christian Rönspies gesprochen.