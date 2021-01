Im Kreis Freudenstadt ist ein 73-jähriger Mann an Corona verstorben, der schon einmal an Covid-19 erkrankt war. Laut Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung handelt es sich wohl um den ersten Fall in Deutschland, bei dem ein Mensch nach einer zweiten Infektion gestorben ist. Und über diesen Fall hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler mit Dr. Martin Stürmer gesprochen - er ist Virologe und wissenschaftlicher Leiter des IMD-Labors in Frankfurt am Main.