Eine Mutation des Corona-Virus grassiert im Südosten von Großbritannien. Aber: ist das alles so ungewöhnlich? "Das Virus in der Reinform gibt es nicht", sagt der Virologe Martin Stürmer in SWR Aktuell. "Viren verändern sich grundsätzlich relativ schnell. Auch Corona-Viren verändern sich. Unser SARS-CoV-2 ist nicht ganz so mutationsfreudig wie so manche andere Viren – aber etliche tausend Varianten hat man in dieser Form schon gefunden", so der Virologe im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Sebastian Felser.