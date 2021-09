Vierte Welle in der Corona-Pandemie: Wieder mehr Covid19-Patienten im Klinikum Stuttgart

In Baden-Württemberg tritt am kommenden Montag eine neue Corona-Verordnung in Kraft. Einschränkungen für Ungeimpfte sollen greifen, wenn eine bestimmte Anzahl an Covid19-Patienten auf den Intensivstationen versorgt werden muss. Jan Steffen Jürgensen, Medizinischer Vorstand am Klinikum Stuttgart begrüßt diese Regelung. "Ich finde, dass das ein wichtiges Maß ist, weil es Belastung und Überlastung des Gesundheitssystems widerspiegelt." Diese Maßzahl trage dazu bei, das Personal in der Intensivpflege nicht überzustrapazieren.

Für das Klinikum Stuttgart spricht der Mediziner von einer "kontrollierten Situation" auf den Intensivstationen. Allerdings habe die Zahl der eingewiesenen Patienten, die wegen Covid19 behandelt werden müssen, in den vergangenen Wochen zugenommen. "Wir waren vor zwei Wochen nahe null. Jetzt haben wir 28 Patienten wegen Covid19 in stationärer Behandlung. Es zieht also wieder deutlich an."

Welche Menschen wegen einer Infektion mit dem Coronavirus eingeliefert werden, erklärt der Medizinische Vorstand am Klinikum Stuttgart im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph.