Wenn die Arbeitswoche – wie nach Pfingsten - erst am Dienstag beginnt, fühlt sich das für die meisten richtig gut an. Auch Gesundheits- und Arbeitsforscher sagen: Eine kurze Vier-Tage-Woche tut Menschen tatsächlich auch gut: Sie sind dann produktiver und motivierter. Einige Unternehmen bieten die Vier-Tage-Woche an, meistens als Experiment - noch. Was die Vor- und Nachteile sind und wie so eine Vier-Tage-Woche organisiert werden sollte, das erklärt die Zeitmanagement-Trainerin Cordula Nussbaum im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll.