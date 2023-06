Viele Bauern in Deutschland überlastet: Krisen-Hotline bietet Hilfe an

Eine gute Work-Life-Balance - das klingt für viele Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland sicher wie ein Witz. "Ihre Arbeitsbelastung ist überproportional hoch", sagt Stefan Adelsberger von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. Die Zahl der Anrufe bei der Krisen-Hotline der Versicherung nähme stetig zu, so Adelsberger im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph zum Weltbauerntag. Und was können die Betroffenen von einem Anruf bei diesem Sorgentelefon erwarten? "Ein Team von Psychologen hilft ihnen, persönliche Ressourcen zu reaktivieren und besser mit ihrer Situation umzugehen". Hören Sie im Audio, was den Bäuerinnen und Bauern neben der hohen Arbeitsbelastung noch zu schaffen macht und wobei ihnen die Sozialversicherung ebenfalls helfen kann.