Veszprém und die Region Balaton: Europäische Kulturhauptstadt 2023

Europäische Kulturhauptstadtregion: Das ist - vor allem - ein Konjunkturprogramm für zwischenzeitlich abgehängte Städte und Regionen. Beispiel: Veszprém in Ungarn; im Mittelalter eine der wichtigsten Städte Ungarns. Beispiel Balaton-Plattensee, vor dem Mauerfall eine der wichtigsten deutsch-deutschen Ferienziele. Seitdem ist einiges passiert. Nicht nur Gutes. Die Kulturregion Veszprém-Balaton will alle Chancen nutzen. Nicht nur mit dem Presslufthammer. Große Kulturevents sind geplant. Weltoffenheit ist Programm, vorgezeigt von Ungarn, die in der Welt herumgekommen und jetzt zurück sind in Veszprém. Im Ungarn Viktor Orbáns? Das verschwindet fast hinter dem schönen Europa-Projekt.