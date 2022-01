Vesperkirchen sind so aktuell wie eh und eh. In den kältesten Wochen des Jahres beteiligen sich allein in Baden-Württemberg 34 Kirchen an der Aktion. Sie bieten neben einer warmen Mahlzeit, vor allem auch eine Begegnung auf Augenhöhe für all diejenigen, die sonst mit ihrer Armut unsichtbar bleiben. Das Ganze geht auf eine Idee des Stuttgarter Pfarrers Martin Friz zurück und das ist fast 30 Jahre her.