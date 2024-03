Verständliche Bundestags-Reden: Stark-Watzinger bekommt eine Eins

per Mail teilen

Bundestagsreden: Manche sind mitreißend, manche einschläfernd - und viele schlicht unverständlich. Die Universität Hohenheim untersucht schon seit Jahren den "Politiker-Sprech" und dessen Verständlichkeit. Die Analyse der Haushaltsdebatte im Herbst 2023 ergab, dass Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) dort die verständlichste Rede gehalten hat. "Im Schnitt sind die Bundestagsreden auf einem guten Niveau, was die Verständlichkeit betrifft", sagte die Studienleiterin Claudia Thoms im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph. Hören Sie im Audio, was eine gute Rede ausmacht - und welche Bundestagsabgeordneten da noch an sich arbeiten sollten.