Verschwörungstheorien und Selbstverharmlosung: Buchautorin Riedel erklärt das Erfolgsgeheimnis der AfD

Die WDR-Journalistin und Buchautorin Katja Riedel wirft der AfD vor, mit Verschwörungstheorien Wählerinnen und Wähler auf ihre Seite zu ziehen. Riedel sagte in SWR Aktuell, die Erzählungen würden dafür immer wieder angepasst – das zeige sich jetzt wieder: "Man ist von Corona weggegangen und hat die Verschwörungserzählungen auf das Thema Energie verlagert. Jetzt verlagert man es wieder auf das Thema Migration." Im Hintergrund sieht Riedel "Vervielfältiger", die "das seit vielen Jahren betreiben und es inzwischen sehr weit gebracht haben."

Dass es keinen Aufschrei gebe, liegt für Katja Riedel daran, dass sich die Gesellschaft Schritt für Schritt an die AfD gewöhnt habe. "Und dennoch ist es so, dass ich beim jetzigen Parteitag die Partei und ihren Europa-Spitzenkandidaten Krah erstmals gänzlich ohne Maske erlebt habe." Die AfD werde mittlerweile vom rechtsextremen Flügel dominiert, sagte Katja Riedel im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex. Damit könne man mittlerweile punkten, so die WDR-Journalistin. "Es ist der AfD gelungen, über eine Selbstverharmlosung an Teile des bürgerlichen Lagers anzuknüpfen".