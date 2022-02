Verschwörungstheoretiker in der Familie - wie damit umgehen?

Es ist noch gar nicht so lange her, da waren Verschwörungstheoretiker eine kleine Minderheit, die eher belächelt wurde. Das waren Leute, die einen Hut aus Alufolie trugen - gegen schädliche Strahlung. Es waren Menschen, die an eine geheime Weltregierung glaubten und Deutschland eher als Firma denn als Staat betrachteten. Mittlerweile aber sind auch die wirrsten Theorien weitverbreitet- und im vergangenen Sommer haben nach einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung rund 18 Prozent der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland an Verschwörungstheorien geglaubt - vor allem Geschichten, in denen es um die Corona-Pandemie geht. Das ist nicht nur ein Problem in der Gesellschaft insgesamt, sondern auch in vielen Familien. Niklas Vögeding berät Menschen, deren Freunde oder Angehörige an solche Verschwörungserzählungen glauben. SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich hat mit ihm gesprochen.