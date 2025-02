Verschenkte Stimmen? – Deshalb sind Kleinparteien wichtig

per Mail teilen

Die Partei, die Tierschutzpartei, Volt – sie alle treten bei der anstehenden Wahl an und werden es vermutlich nicht in den Bundestag schaffen. Dennoch sind die Stimmen an sie nicht verschenkt, meint Politikwissenschaftlerin Isabelle Borucki von der Universität Marburg. "Die kleinen Parteien stehen für Diversität, für politische Vielfalt, die sie gewährleisten, indem Sie Meinungen und Interessen vertreten, die von den großen Parteien vielleicht vernachlässigt werden." Daraus lasse sich Potential von Themen ablesen, die durch diese Parteien ausgedrückt werden.

Wer die Parteien wählt und warum, erklärt die Politikwissenschaftlerin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.