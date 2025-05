Verschärfte Grenzkontrollen: "Was sind 15 Minuten warten gegen mehr Sicherheit?"

Seit knapp zwei Wochen werden die deutschen Grenzen auf Geheiß von CSU-Innenminister Alexander Dobrindt schärfer als bisher kontrolliert. „Die Mehrbelastung für meine Kollegen und Kolleginnen ist schon groß“, sagt der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Heiko Teggatz, in SWR Aktuell. "Aber ich betone: Es ist ein Einsatz und bei diesem Einsatz wird ein Auftrag der Bundespolizei wahrgenommen – und solche Einsätze sind immer zeitlich begrenzt und während dieser Zeit wird die Polizei mit dem vorhandenen Personal diese Aufgabe auch stemmen können." Wenn sich innerhalb der nächsten zwei Wochen zeige, dass der Einreisedruck aus der Schweiz und aus Frankreich stark nachlässt, dann werde der Einsatz an den entsprechenden Grenzen wieder zurückgefahren, sagt Heiko Teggatz im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Leon Vucemilovic. Er hat Heiko Teggatz auch gefragt, was die Polizeigewerkschaft mit dem Reiseverkehr in den Sommerferien an den schärfer kontrollierten Grenzen erwartet.