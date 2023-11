Vernetzt und multilingual: Acht neue Europaschulen in Rheinland-Pfalz

Sie sind weit verbreitet in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern: die sogenannten Europaschulen. Das sind Schulen mit einem bundesweit einheitlichen Qualitätssiegel, die besonderen Wert auf ihr Fremdsprachenangebot, interkulturelles Lernen, und das Thema Europa im Unterricht legen. In Rheinland-Pfalz gibt es knapp 90 dieser Schulen. Heute sind acht weitere dazugekommen, unter anderem in Mainz, Koblenz und Trier. Was die Europaschulen im täglichen Leben so besonders macht, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler mit Lisa Mandau gesprochen. Sie ist Studienrätin an der Integrierten Gesamtschule am Europakreisel in Mainz und Landesgeschäftsführerin der Europa-Union Rheinland-Pfalz.