Vermögensbarometer: Verzicht statt Konsum

Gaskrise und hohe Inflation in Deutschland zwingen immer mehr Menschen zum Verzicht im Alltag. Das ist das Ergebnis des so genannten „Vermögensbarometers“ des Deutschen Sparkassen und Giroverbands (DSGV). Demnach fühlt sich nur noch jeder Dritte in Deutschland finanziell gut aufgestellt. Vor einem Jahr waren es noch 43 Prozent. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel erklärt DSGV-Präsident Helmut Schleweis, wo und wie die Menschen verzichten, welche Gegenmaßnahmen der Politik jetzt gefordert sind und was die Aktuelle Situation für Auswirkungen auf die finanzielle Vorsorge hat.