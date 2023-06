Vermisstes Tauchboot "Titan“: "Sie haben keine Chance“

Sind die Passagiere an Bord des vermissten Tauchboots "Titan“ noch am Leben? Laut US-Medien soll es zumindest Klopfgeräusche gegeben haben. Der Fregattenkapitän a.D., Jürgen Weber, sieht die Situation trotzdem pessimistisch. "In meinen Augen haben die Menschen an Bord keine Chance“, so Weber. Bei der Marine würde man auf solche Notsituationen vorbereitet, die Zivilisten an Bord hätten dieses Training nicht. "Und wenn ich in ein Tauchboot steige, wo man die Luke nur von außen öffnen kann, dann weiß ich, dass ich in einen tauchenden Sarg steige“, erklärt Weber im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.