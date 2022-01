Verkürzte Quarantäne - Entspannung für Rettungsdienste

In Baden-Württemberg gelten seit heute neue Corona-Regeln. Dazu gehören auch verkürzte Quarantäne-Fristen. Ziel ist es, damit sicherzustellen, dass die so genannte kritische Infrastruktur auch bei hohen Infektionszahlen noch funktioniert, zum Beispiel beim Rettungsdienst. Für Michael Wucherer, Rettungsdienstleiter beim DRK Esslingen/Nürtingen, ist das eine gute Nachricht: "Aktuell ist es tatsächlich für uns eine Entspannung für eine Situation, die auf uns zukommt, dass man Mitarbeiter nicht zwei Wochen oder zehn Tage in Quarantäne hat und nicht einsetzen kann." Dennoch lägen schon Pläne für ein "Worst-Case-Szenario" in der Schublade. Es würden schon Voraussetzungen getroffen, Mitarbeiter zur Not auch dann einzusetzen, wenn sie zwar corona-positv seien, ihr Gesundheitszustand aber zuließe, arbeiteten. Welche Vorkehrungen getroffen werden, Corona-Infektionen im Rettungsdienst zu vermeiden und was die neue Situation für Patienten bedeutet, erklärt MIchael Wucherer im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.