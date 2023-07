Verkehrswende: Wie bekommen wir eine klimafreundliche Infrastruktur?

Gefühlt ist es immer schwieriger in Deutschland von A nach B zu kommen. Auf Autobahnen wird ständig gebaut, bei der Bahn regelmäßig gestreikt und mit Fahrrad oder zu Fuß kommt man auch nicht immer in angemessener Zeit an sein Ziel. Wir müssen unser Mobilitätssystem umbauen, nicht nur, um effektiv reisen zu können, sondern auch wegen des Klimaschutzes. Dafür gäbe es auch einige gute Ansätze, erklärt Thorsten Koska im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler. Koska ist Verkehrs- und Klimapolitikexperte am Wuppertal Institut und sagt, dass es vor allem keinen Sinn macht, die Autobahnen auszubauen.