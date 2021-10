Verkehrsforscher: Öffentlicher Nahverkehr in Baden-Württemberg noch zu starr und kompliziert

per Mail teilen

Es ist möglich, auch im ländlichen Baden-Württemberg den öffentlichen Nahverkehr durch Digitalisierung zu verbessern - dieser Meinung ist jedenfalls Andreas Knie, Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Ein solcher Schritt sei wichtig, um im Rahmen einer Verkehrswende das Auto als primäres Verkehrsmittel abzulösen, sagte er im SWR. Wie diese Digitalisierung konkret aussehen und welche Rolle das Smartphone dabei spielen könnte, erklärte Knie im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph.

Anlass für das Gespräch war ein virtuelles Treffen zahlreiches baden-württembergische Busunternehmen heute. Thema dabei war sogenannter On Demand-Verkehr, also eine Beförderung nach einer Bestellung durch Fahrgäste.