Verhandlung über Hochsee-Schutz-Abkommen: Was will Deutschland erreichen?

Wie gesund unsere Meere sind, das hat viel mit der Gesundheit der Menschen zu tun. Das haben die meisten inzwischen zwar verstanden - aber ändern wenig an ihrem Verhalten, zum Beispiel, was die Nutzung von Plastik angeht. Im August haben die Vereinten Nationen in New York die Verhandlungen über ein Hochseeabkommen ergebnislos abgebrochen. Heute wird ein Neuanfang gewagt. Was Deutschland erreichen will, erklärt der Meeresbeauftragte der Bundesregierung, Sebastian Unger, im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.

SWR Aktuell: Wie gefährdet ist die hohe See?

Sebastian Unger: Die hohe See ist insgesamt wie die Meere gefährdet. Die Meere, der Ozean insgesamt – wir sprechen eigentlich lieber von einem Ozean- steht stark unter Druck. Klimawandel, Übernutzung, Artenverlust, aber auch Verschmutzung durch Plastikmüll und anderes haben die Meere in eine Situation gebracht, dass es wirklich schlecht aussieht.

SWR Aktuell: Nun steht die hohe See unter keiner nationalstaatlichen Kontrolle, und es gibt auch noch mehr als 20 Jahren kein Abkommen zum Schutz dieses Lebensraumes. Warum ist es so schwierig?

Unger: Es ist so, dass wir über Gebiete sprechen, die wirklich sehr, sehr weit draußen liegen. Die Meere bedecken ungefähr 70 Prozent unseres blauen Planeten, und die Menschheit hat sich vor einigen Jahrzehnten mit dem UN-Seerechtsübereinkommen, das ist so eine Art Grundgesetz für die Meere, eine Verfassung gegeben, nach der die Meere in Zonen eingeteilt werden. Man kann sich das so vorstellen: Je weiter wir weggehen von der Küste, desto weniger Zuständigkeit haben die Staaten, bis wir schließlich zu Gebieten kommen, die wir auf Englisch als "biodiversity aereas beyond national jurisdiction" bezeichnen, also Gebiete jenseits nationaler Hoheit. Das sind tatsächlich Gebiete, wo kein Land wirklich die Zuständigkeit hat. Und hier können die Vereinten Nationen nur gemeinsam regeln und durchsetzen.

SWR Aktuell: Dann lassen Sie uns jetzt mal genau über die Probleme für diese Gebiete reden, über diese hohe See. Machen es konkret an der Fischerei fest. Sollte aus Sicht der Bundesregierung Fischfang auf hoher See reglementiert oder vielleicht sogar ganz verboten werden?

Unger: Es ist so, dass es durchaus schon Regeln auch für die Fischerei gibt, auch für die hohe See. Da gibt es solche „regionalen Fischereiinstrumente“ - die regeln aber wirklich nur ganz spezifisch die Fischerei. Wir haben auch andere Nutzung. Was uns wirklich fehlt, sind Regeln für den Schutz für die Entwicklung, zum Beispiel von Meeresschutzgebieten und dann Regeln, die all diese unterschiedlichen Nutzungen zusammenführen. Nur dann kann wirklich Naturschutz auch funktionieren, wenn wir Schutzgebiete ausweisen können und dann auch in diesen Gebieten Fischerei, ll Schifffahrt, möglichen Tiefseebergbau, all das regeln können und eben auch ausschließen können. Das ist sehr, sehr wichtig,

SWR Aktuell: Den Tiefseebergbau auf hoher See haben Sie gerade angesprochen. Die deutsche Position ist, dass man keine kommerzielle Förderung unterstützt. Wie groß sind da die Begehrlichkeiten durch andere Staaten?

Unger: Es ist so, dass wir in einem Parallelprozess zu diesen Verhandlungen, die wir jetzt haben, für die hohe See unter der internationalen Seebodenbehörde Verhandlungen machen über die mineralischen Ressourcen in genau diesen gleichen Gebieten. Und da gibt es eben genau, wie Sie sagen, Staaten, die diese Ressourcen jetzt heben wollen. Wir sind da sehr besorgt, weil wir diesen Raum, also diese Tiefsee, diese zum Teil noch unergründeten Tiefen, kaum verstehen. Wie wir wissen, sind sie wichtig für Klimaregulierung. Sie sind ganz, ganz wichtig für den Artenschutz, es sind fantastische und weitgehend unbekannte Lebewesen dort. Und die würden wir eben gefährden durch Aktivitäten wie den Tiefseebergbau. Und deswegen sagen wir: Bis auf weiteres keine Nutzung, bis wir diese Räume wirklich besser verstanden haben,

SWR Aktuell: Welche Staaten sind das, die Tiefseebergbau betreiben wollen?

Unger: Es sind unterschiedliche Staaten. Es sind allerdings, und das ist die gute Nachricht, jetzt auch einige, die sich wirklich mit Deutschland für einen besseren Schutz einsetzen. Dazu gehört zum Beispiel Frankreich, dazu gehören viele pazifische Inselstaaten. Auch Spanien ist auf der Seite der Staaten, die den Schutz nach vorne stellen. Aber es gibt private Bergbauunternehmen, die gemeinsam mit einzelnen Staaten hier jetzt den Antrag stellen, den Bergbau zu eröffnen. Viele Staaten sind noch unentschlossen und wollen erst mal ganz so wie wir starke Regeln entwickeln, um diesen Berg Bau wirklich umweltsicher zu machen. Und hier gibt es eine Diskussion, die im Sommer bei dieser internationalen Seebodenbehörde stattfinden wird. Aber die Frontlinien sind zum Teil auch noch ungeklärt, wie einige Staaten sich hier verhalten werden.

SWR Aktuell: Ende August sind die UN-Verhandlungen über ein Hochseeabkommen gescheitert. Heute beginnt die Neuauflage. Auf einer Skala von eins bis zehn: Wie optimistisch sind Sie, dass eine Übereinkunft erzielt wird, die auch was bringt?

Unger: Es gibt eine riesige Chance, manche sagen, eine historische Chance, hier so ein rechtlich verbindliches Abkommen zu erreichen. Ich würde auch nicht sagen, dass die Verhandlungen im August gescheitert waren, sondern wir sind einfach noch nicht fertig geworden. Es sind jetzt schwierige Prozesse noch zu klären. Es gibt einige Staaten, wie beispielsweise China und Russland, die noch zum Teil auch weit davon entfernt sind von dem, was wir uns vorstellen. Aber wir hatten im Dezember ein neues Weltnaturschutzabkommen verhandelt, in Montreal, unter der sogenannten Konvention für die biologische Vielfalt. Und die hier China eine starke Führungsrolle belegt, indem sie zu einem wirklich ambitionierten Beschluss gekommen sind. Insofern bin ich hoffnungsvoll, dass wir hier auch zu guten Ergebnissen jetzt in New York kommen werden.